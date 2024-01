ver.di-Streik im Nahverkehr

Die UN warnen aufgrund der Tausendfachen Flucht von Palästinensern innerhalb des Gazastreifens nach Rafah vor einer „massiven Katastrophe“. Die Lage in der Stadt an der Grenze zu Ägypten ist bereits jetzt angespannt. Wenn Tausende von Flüchtlingen dazukommen, wird sie für alle Beteiligten bald unerträglich sein. Während die israelische Armee den Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen weiter vorantreibt, hat sich das höchste UN-Gericht in Den Haag zwar erst mal nicht für ein Ende des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen ausgesprochen, aber es hat mehr Hilfe für die Menschen dort angeordnet. Weiterhin wird auch am Völkermord-Verfahren festgehalten, dass Südafrika angestrengt hat. Die Richtersprüche des Gerichtshofs sind zwar bindend, ihre Umsetzung kann allerdings nicht überprüft werden.