Anhand des Studiums des Ergänzungsbandes zum Revolutionären Weg 35 "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?", dem Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen", sieht man an der Zerstörung der Biosphäre auch, wie faszinierend sich in den Millionen von Jahren der Mensch und die Natur - das Leben auf der Erde - entwickelt haben. Man lernt an der begonnenen Umweltkatastrophe auch Mensch und Natur kennen, wie eins ins andere greift und u.a. bei der Zerstörung von Hauptfaktoren, wie das Schmelzen des Eises oder die Erwärmung der Weltmeere, dieses wunderbare Gebilde ins Wanken gerät.

Ja, wir befinden uns in einem Einschnitt der Menschheitsgeschichte. Das muss man erstmal begreifen und verarbeiten. Vor allem diese irreversiblen Prozesse. … Dieses Buch ist auch ein Handbuch für den Kampf um Sofort-und Schutzmaßnahmen.

Aber auch, wenn man die Gesamtheit der Forderungen nimmt, dass sie nämlich nur im Sozialismus verwirklicht werden können, sieht man, was alles möglich wäre. Somit sind die Leitlinien des Sofort- und Schutzprogramms auch eine Propagierung des Sozialismus. Was ich auch gut finde, ist, dass die weiteren Forschungen auf den verschiedensten Gebieten die nötig sind, genannt werden.“