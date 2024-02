Bahnhofsbuchhandlungen vertreiben faschistisches Compact-Magazin nicht mehr

Am Mittwoch organisierte in Frankreich die Gewerkschaft CGT Streiks in den Häfen Marseille, Le Havre, Lorient und Rouen. Die Hafenarbeiter fordern, dass sich die französische Regierung an ihr Versprechen hält, dass Hafenarbeiter von der Erhöhung des Renteneintrittsalters ausgenommen sind auf Grund der Schwere der Arbeit. Aktuell hat sie es aber auf 60 Jahre angehoben. In Marseille streikten hunderte Hafenarbeiter, in Le Havre stand der Hafenbetrieb total still. 2023 hatten die Gewerkschaften mit einer breiten Protestwelle auf die Rentenpläne von Macron gekämpft, diese jedoch nicht verhindert.