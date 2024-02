Wir brauchen eine grundsätzliche Alternative – den echten Sozialismus!

Liebe Berlinerinnen und Berliner! Nach der Wahl ist vor der Wahl! Dieses Motto ist vielen von Ihnen aus dem Fußball ein Begriff. Aber so wie Bayern fast immer Meister wird, und nicht Hertha, so kommen meist diejenigen an die Macht, denen man nicht die Daumen gedrückt hat und die man auch nicht gewählt hat. Daumendrücken und Dauerkarten lösen also das Problem nicht!



Groß ist die Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung. CDU, AfD und die Bild-Zeitung nutzen die Unzufriedenheit und führen derzeit eine Kampagne, die Ampel brauche einen „Denkzettel“. Mit CDU und AfD eine neue Regierung? Eine, die über Jahre in einer großen Koalition mit der SPD war und Gesetze gegen uns beschlossen hat? Mit der AfD, die, wozu gegenwärtig immer mehr ans Tageslicht kommt, dass sie das ist, was auch die MLPD gesagt hat, dass sie die Wegbereiterin des Faschismus ist? Das kann keinesfalls eine Alternative sein. (Anmerk d. Redaktion: Auch in Berlin gibt es mittlerweile Massenproteste gegen rechts und die AfD, in denen die MLPD aktive Kraft war und ist.)

Aber es muss auch klar sein: Protest ist links und antifaschistisch! Keine Stimme den Reaktionären! ...



Das Herz der Berliner schlägtinternational! Wir haben in den letzten Monaten eine große Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf und gegen den Vernichtungskrieg des imperialistischen Israel in Gaza erlebt, bei der vor allem auch die Jugend auf die Straße ging. Die MLPD hat den klaren Standpunkt, dass die faschistische Hamas kein Bestandteil des berechtigten Befreiungskampfs der Palästinenser ist und verurteilt die von ihnen begangenen Massaker am 7. Oktober 2023. Wir verurteilen jedoch entschieden den Kurs der Bundesregierung einschließlich der CDU, die die Augen vor den Verbrechen des israelischen Militärs verschließt bzw. diese rechtfertigt. Erleben wir doch einen regelrechten Völkermord in Gaza, einschließlich der Unterernährung und Fehlen von ausreichend Trinkwasser, dem vor allem auch Frauen und Kinder zum Opfer fallen. Dieser Krieg Israels muss sofort beendet werden! ...



Hier gibt es den kompletten Wahlaufruf.