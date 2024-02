Dakar: Protest gegen Präsident Macky Sall

Am 3. Februar hatte Präsident Macky Sall, dessen zweite Amtszeit im April endet, die Verschiebung der am 25. Februar anstehenden Präsidentenwahl um zehn Monate angekündigt. Vorausgegangen war die Ablehnung von zahlreichen Kandidaten für die Wahlen. Seither wird auch den Straßen von Dakar dagegen protestiert unter der Parole "Macky Sall dictator", auch wenn die Demonstrationen bisher noch relativ klein sind. Am Montag hatte auch das Parlament der Verschiebung zugestimmt, nachdem Oppositionsabgeordnete festgenommen worden waren. Um den Protest in den sozialen Medien zu stoppen, ließ die Regierung das Internet abschalten. Es gab bereits zahlreiche Festnahmen, allerdings ist die Opposition gespalten. Senegal ist bisher eines der wenigen Länder in Westafrika, die seit der Unabhängigkeit keinen Militärputsch erlebt haben.