Die spannende Dialektik des Kohlenstoffs

Das chemisch aktivste Element auf der Erde ist der Kohlenstoff. In der Natur bildet er einen Kreislauf, dass heißt er geht periodisch in seine Ausgangsstoffe zurück. Alle Pflanzen, alle Lebewesen bestehen aus organischen Kohlenstoffverbindungen. (Fast) alles, was wir essen enthält Kohlenstoff. Das kann man beim Kochen schnell feststellen. Alles brennt an, wenn wir mit zu viel Hitze arbeiten. Und was wir dann im Topf sehen und was wir nur schlecht reinigen können, ist schwarzer reiner Kohlenstoff.

Jeder hat es langsam mitbekommen: Kohlenstoff ist auch in der Luft in Form von Kohlenstoffdioxid. Das ist ein Spurengas, es sind zurzeit etwa 0,04 Prozent der Luft Kohlenstoffdioxid. Und trotzdem ist dies viel zu viel.

Alle Pflanzen benötigen diesen Stoff als Baustein, um Biomasse aufzubauen. CO 2 aus der Luft, Wasser aus dem Boden, die Energie der Sonne und nur wenig weitere Elemente reichen, um Pflanzen wachsen zu lassen, Früchte zu produzieren. Und gleichzeitig geben die Pflanzen zu Land und im Wasser Sauerstoff ab. Jedes Tier und auch der Mensch atmet. Das bedeutet, wir nehmen Sauerstoff auf und geben CO 2 ab. Dabei werden aus den Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen, Kohensoffverbindungen abgebaut und wir gewinnen Energie Als Endprodukt entstehen CO 2 und andere Restprodukte, die wir loswerden müssen.

Der Kohlenstoffkreislauf ist ein Gesetzmäßigkeit, die keine Regierung außer Kraft setzen kann. Sie gilt im Kapitalismus und im Sozialismus. Im Einklang mit der Natur zu leben, bedeutet diese Gesetzmäßigkeit zu beachten und den Stopp der Verbrennung fossiler Brennstoff zu fordern. Es gibt kein Restbudget, denn dies ist eine weitere Anreicherung und eine Missachtung der bestehenden Gesetzmäßigkeit dieses Kreislaufs.

Die Kenntnis des Kohlenstoffkreislaufs ist ein Basiswissen in der heutigen Zeit, ein Wissen, das über die zurzeit wichtigsten Wirkzusammenhänge in der Natur aufklärt. Und trotzdem wird dies nicht verbindlich an Schulen unterrichtet. Stattdessen ist der gängige Stoff in Chemie, die Chemie des Erdöls, dessen Herkunft, Verarbeitung und dessen so nützliche Produkte (Kunststoffe). Das ist dann eine wirkliche Vorbereitung auf das künftige Leben.

Um im Einklang mit der Natur zu leben, müssen weitere vielfältige Wirkungszusammenhänge in der Natur beachtet werden. Dabei wird deutlich, dass dies kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem ist. Der Sozialismus ist nicht automatisch die Lösung dieses Problems, er ist aber die Voraussetzung, um die Einheit von Mensch und Natur wieder herzustellen.