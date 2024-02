Die Angestellte bestellte das Buch gleich beim Grossisten

Noch unter dem aufgeschlossenen vorherigen Besitzer war es vor längerer Zeit möglich, eine Buchlesung vom „Katastrophenalarm“ durchzuführen. Seitdem fristen noch zwei Exemplare eine Art Schattendasein in einer hinteren Ecke. Aktuell ist schon anhand der Schaufenster eine deutliche Politisierung zu erkennen. Ein großes Schaufenster bietet Literatur gegen rechts, besonders die AfD, ein anderes antimilitaristische Literatur. So war es also höchste Zeit, den Ergänzungsband "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen" vorzustellen.

Ich sprach die aktuelle Feststellung des EU-Klimawandeldiensts Copernicus an, wonach die Erderwärmung erstmals über einen Zeitraum von zwölf Monaten, von Februar 2023 bis Januar 2024, dauerhaft über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gelegen hat. In den gestrigen Radionachrichten wurde diese Meldung mehrfach durch die Aussage ergänzt, dass diese Erwärmung ja auch wieder sinken könne.

Ich stellte solchen willkürlichen Aussagen die wissenschaftliche Methode des Ergänzungsbands gegenüber. Das sprach die Angestellte sofort an. „Ich habe mich heute morgen schon über die Süddeutsche Zeitung aufgeregt. Die kommentiert das Ergebnis der Copernicus-Studie doch allen Ernstes schon in der Schlagzeile auf der Titelseite mit dem Satz ‚Warum dies noch nicht das Aus für das Pariser Klimaziel bedeutet.‘ Solch eine Verharmlosung.“ Es gefiel ihr besonders, dass die Auseinandersetzung mit der Verharmlosung der begonnenen Umweltkatastrophe ein roter Faden des Ergänzungsbands ist. Eigentlich hatte ich mit der Chefin sprechen wollen. Aber die Angestellte ging sofort ins Internet, bestellte direkt ein Exemplar beim Grossisten und nahm gerne einen Vorstellungsflyer zum Auslegen.