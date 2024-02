Dazu schreibt Monika Gärtner-Engel, Internationalismusverantwortliche der MLPD: „Omid Behrang ist als iranischer kommunistischer Aktivist und Forscher ein hervorragender Kenner der komplizierten Lage im Mittleren Osten. Sein Artikel – mit umfangreichen Quellenangaben - trägt neue, fundierte Fakten und Aspekte zur Kritik am zionistischen Israel, der Geschichte und kritischen Beurteilung der Hamas und zu den Schlussfolgerungen für das Herangehen an den Konflikt in einer letztlich sozialistischen Gesellschaft bei.

Omid Behrang musste aus politischen Gründen den Iran verlassen und ist selbst von politischer Verfolgung bedroht. Um so mutiger ist es, dass er mit seinen fundierten Kenntnissen zum internationalen Diskussionsprozess in der internationalen revolutionären und Arbeiterbewegung streitbar beiträgt.

Er positioniert sich klar und kenntnisreich. Dabei verarbeitet er kritisch die Erfahrungen der Revolutionäre im Iran, was passiert, wenn man mit reaktionären, faschistischen Kräften im Befreiungskampf zusammenzuarbeiten.

Sicherlich gibt es auch diskussionswürdige Differenzen – so zum Beispiel, dass die MLPD Israel inzwischen nicht mehr nur als Handlanger der USA, sondern selbst als Imperialisten ansieht; ebenso die generelle kategorische Ablehnung der Zweistaaten-Lösung.

Wir bedanken uns herzlich dafür, dass Omnid Behrang uns diese bereichernde umfangreiche Arbeit zur Verfügung stellt. Besonders bedanken wir uns auch bei Zaman Masudi für die aufwändige und kenntnisreiche Übersetzung von Farsi in Deutsch.“

Die kleinsten Särge sind die schwersten!“

Das „Schwerste“ wird noch schwerer, wenn wir die Trauer über den Tod von mehr als dreitausend palästinensischen Kindern in den letzten Wochen hinzufügen. Sie wird noch schwerer sein, wenn wir uns an die Abertausenden palästinensischen Kinder erinnern, die in den letzten 75 Jahren von den Kanonen und Bomben der israelischen Armee getötet wurden. Ist es nicht an der Zeit, dass das Rad der Geschichte unter der Last dieser schweren und bitteren Fakten zusammenbricht? Ist es nicht an der Zeit, dass die Menschheit ihre Empörung über die Schande der kriminellen Handlungen, die die israelische Regierung seit 75 Jahren gegen das palästinensische Volk begangen hat, zum Ausdruck bringt?

Ist es nicht an der Zeit, dass sich die Menschen gegen eine Regierung erheben, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen Teil der Weltbevölkerung offiziell und öffentlich aus der Kategorie Mensch und Menschlichkeit herausnimmt und sie Tiere nennt, ähnlich wie das Nazi-Regime? Statt endlosem Terror - ist es nicht an der Zeit, diesem Terror ein Ende zu setzen?

Eine kurze Analyse des Krieges zwischen Israel und der Hamas

Wie auch immer wir den Krieg zwischen Israel und der Hamas analysieren, die ersten Ergebnisse sind eindeutig: Wieder einmal ist Palästina zum Zentrum weltweiter und regionaler Konflikte geworden. Allerdings könnten die Menschen im Nahen Osten mit großen reaktionären Kriegen konfrontiert werden. Ein organisierter und massiver Horror entwickelt sich. Der Antagonismus der Widersprüche, sowohl innerhalb des Landes als auch zwischen den reaktionären Mächten der Region und den imperialistischen Rivalen, ist gewachsen. Inmitten dieses Feuers und Bluts schwelt die illusionäre Strategie der „zwei Staaten“ und die Abhängigkeit von der palästinensischen oder israelischen „Zivilgesellschaft“, um Frieden zu erreichen.

Was die krisengeschüttelte Regierung der Islamischen Republik betrifft, wird sich ihre Lage verschlechtern und sie wird fragiler werden. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran werden schärfer. Der Widerspruch zwischen der Islamischen Republik und der iranischen Bevölkerung wird aggressiver sein, als in der Vergangenheit. Charakteristisch für die aktuelle Situation in der Welt, insbesondere in der Region des Nahen Ostens, ist die Zunahme und Ausbreitung von gewalttätigen Konfrontationen auf allen Ebenen.

Um das hitzige Terrain, in das wir eingetreten sind, zu erklären, müssen wir klarstellen: Diejenigen, die die reaktionäre Gewalt der Hamas (vor allem im Zusammenhang mit der Behandlung israelischer Zivilisten, älterer Menschen und Kinder) am 7. Oktober 2023, mit den Verbrechen des israelischen Staates gleichstellen, wissen weder über die Geschichte Bescheid, noch sind sie sich der konkreten Auslöser des jüngsten Kriegs bewusst. ...



