Am 11. Februar findet in Duisburg-Hamborn der größte Kinderkarnevalsumzug Europas statt

Die Rotfüchse sind Kämpfer für die Umwelt und machen das gerade zum Thema in ihrem Programm, in Wohngebieten in ganz Deutschland. Sie lernen die Natur kennen, verstehen und pflegen. Wir finden: Laut und selbstbewusst wollen wir das auch im Karneval zum Thema machen!



Seit 2015 erleben wir die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das führt auch dazu, dass an den Polen, dort wo die Eisbären leben, das Eis dramatisch schnell schmilzt. Die Eisbären brauchen eine geschlossene Eisdecke, die für ihr Überleben wichtig ist, und die schmilzt immer mehr. Schätzungen zufolge wird das Meereis im Nordpolarmeer bis zum Jahr 2035 sogar vollständig abgeschmolzen sein. Das hat fatale Folgen für die Eisbären und für die Kinder dieser Welt! Wir machen die großen Umweltverbrecher dafür verantwortlich und schlagen Alarm!



Hiermit sind alle Umweltkämpfer herzlich zum Faschingsumzug eingeladen! Wir laden alle Kinder aus der Umgebung ein, mit uns zu kommen: Bringt eure Kamelle mit (bitte auch die Quittungen vom Kauf der Kamelle). Zieht euch am besten rot an und schminkt euch als Füchse oder verkleidet euch als Eisbären. Bitte denkt an Getränke und eine kleine Brotzeit, die ihr bitte selbst mitbringen müsst.

Wann und wo?

Treffpunkt ist am 11. Februar um 13.45 Uhr in der Parallelstraße Ecke Hamborner Altmarkt (Pizzeria La Dalina). Parkmöglichkeiten gibt es rund um die Kantstraße. Achtung: Um 13 Uhr wird die Abfahrt A49 Hamborn/Marxloh gesperrt.



Eine Besonderheit ist, dass der Karnevalszug einen verkürzten Weg nimmt, also nicht mehr durch den Stadtteil Marxloh zieht, sondern wieder am Hamborner Altmarkt endet.