Erdbeben in der Türkei und in Syrien - Opfer buhen Erdoğan aus

Am heutigen Jahrestag des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien fanden in den betroffenen Gebieten Gedenkfeiern statt. Dabei richtete sich der Zorn der Betroffenen, die in großen Teilen immer noch in Containern oder Zelten hausen müssen, gegen das faschistische Erdoğan-Regime und seine korrupten Potentaten, die zugelassen hatten, dass höher gebaut wurde, als zulässig. Das Regime lässt die Betroffenen bis heute mit den Folgen größtenteils im Stich. Nicht anders macht es sein Kollege Assad jenseits der Grenze in Syrien.