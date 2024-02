Ein Besuch bei den Nachbarn lohnt sich immer!

Viele waren nicht zu sehen, manche öffneten die Tür nur einen winzigen Spalt und ließen sich ein Flugblatt geben. Eine Dame, nachdem wir uns als MLPDler vorgestellt hatten, schlug die Tür schnell wieder zu. Aber das war die einzige!



So stellten wir uns vor: "Hallo, wir sind von der MLPD hier aus der Nachbarschaft und wollten Ihnen unser Flugblatt zum Verbot der AfD geben!"

Das war für die allermeisten gleich der Türöffner: "Jawohl, das finde ich auch!", sagten die meisten.



So entstanden sehr schöne und auch vertrauensvolle Gespräche mit Menschen, die wir noch gar nicht kannten. Man erfährt viel über die Lebenssituation der Menschen, auch dafür muss man sich bei den Einsätzen Zeit nehmen.



Ein Ehepaar, bei dem der Mann im Rollstuhl sitzt und überhaupt nicht mehr aus der Wohnung kommt, hat sich über die schlechte Gesundheitsversorgung beklagt. Sie haben sich sehr gefreut, dass gerade die ganzen Proteste gegen die AfD stattfinden und wir jetzt mit diesem Thema bei ihnen waren. Beide unterschrieben die Wahlzulassung, kauften ein Rote Fahne Magazin für 5 Euro - ganz bewusst als Spende. Sie hatten unsere Spendendose mit der Aufschrift „1 Euro gegen die Regierung“ gesehen, die wir umgehängt hatten.

Ein Buch wollten sie nicht kaufen. Wir verabschiedeten uns herzlich und sollten wiederkommen, sagten sie.

Insgesamt haben wir in eineinhalb Stunden acht Unterschriften gesammelt und über 30 Flugblätter gegen die AfD übergeben oder in Briefkästen gesteckt.

Auf das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" reagierten die meisten sehr zurückhaltend: "Ich möchte nichts lesen!", "Ich weiß schon Bescheid", waren die Hauptargumente gegen den Kauf. Wir haben aber auch ausgewertet, dass die Bedeutung der begonnenen Umweltkatastrophe unterschätzt wird.

In unserem Haus haben wir noch nicht alle angetroffen - aber wir bleiben dran und wollen unsere Argumente für das Buch noch verbessern.

Auch in unserer Nachbarschaft bleiben wir dran und wollen noch weitere Nachbarn besuchen.