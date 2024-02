Helau - Hier sind die Rotfüchse!

Freunde, die am Straßenrand standen, haben wir einfach einbezogen und mitgenommen. So wuchs unsere Fußtruppe unterwegs noch an. Hinterher haben wir im Jugendzentrum Che eine kleine Nachfeier gemacht. Mit heißem Kakao und Spielen wie Stopptanz zum Aufwärmen. Das hat allen Spaß gemacht und alle wollen deshalb am Rosenmontag zusammen mit AUF Gelsenkirchen auch beim Umzug in GE-Erle mitlaufen. Auch dort wird es dann heißen: Rotfüchse Helau!