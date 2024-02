Proteste gegen Hinrichtungswelle im Iran

Einem im Januar veröffentlichten Bericht der iranischen Menschenrechtsorganisation HARANA zufolge wurden im Jahr 2023 in Iran 746 Menschen hingerichtet. In der letzten Woche wurden sechs kurdische politische Gefangene hingerichtet. Nach der Hinrichtung von Mohammad Ghobadlou und Farhad Salimi am 23. Januar wurden am 29. Januar die kurdischen Gefangenen Mohsen Mazlum, Mohammad Faramarzi, Wafa Azarbar und Pzhman Fatehi hingerichtet.

Diese vier Kurden, die seit 19 Monaten im Iran inhaftiert waren, konnten einen Tag vor ihrer Hinrichtung zum ersten und letzten Mal ihre Familien treffen. Mit den jüngsten Hinrichtungen hat das iranische Regime seit Anfang des Jahres insgesamt 25 kurdische Gefangene hingerichtet.

Die „Plattform der Stimme der Gefangenen (Tutsakların Sesi Platformu - TSP)“ schreibt in ihrer Erklärung vom 1. Februar 2024: „Doch die iranischen Völker schweigen nicht zu den Angriffen dieses faschistischen, frauenfeindlichen Regimes und leisten weiterhin Widerstand und Rebellion. Der Funke, der durch den Mord an Jîna Amînî entzündet wurde, brennt weiter. Auch die politischen Gefangenen in den Gefängnissen leisten weiter Widerstand. In einem Telefongespräch mit ihren Familien kündigten 61 weibliche politische Gefangene im Evin-Gefängnis an, dass sie am 25. Januar in einen Hungerstreik treten werden, um gegen die Hinrichtungen zu protestieren. Zeynep Jalaliyan, eine kurdische politische Gefangene, die im Gefängnis von Yazd in Isolationshaft gehalten wird, trat in Solidarität mit den 61 Frauen, die im Evin-Gefängnis in Hungerstreik getreten sind, ebenfalls in den Hungerstreik.

Wir begrüßen und unterstützen den Kampf des iranischen Volkes für Demokratie und Freiheit, den Generalstreik der Bevölkerung von Rojhilat gegen Hinrichtungen und den Widerstand der politischen Gefangenen, die sich dem Regime in den Gefängnissen nicht unterwerfen. (...)

Freiheit für die politischen Gefangenen!“