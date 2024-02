Zahlreiche Streiks bei Lufthansa

Immer mehr Flugzeuge bleiben am Boden

Allein in Frankfurt am Main musste die Lufthansa gestern 500 Flüge streichen. Auch in München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di die 25.000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem 27-stündigen Warnstreik aufgerufen. Sollte der Vorstand sein bisheriges Tarifangebot nicht deutlich nachbessern, "können wir auch länger streiken", sagte Ver.di-Verhandlungsführer Marvin Reschinksy. Die Streikbereitschaft am Boden sei so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr.“¹

Von wb