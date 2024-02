Geeignetes Datum für einen internationalen Kampftag der Bergarbeiter gesucht

Liebe Freunde und Freundinnen, ich möchte allen noch einmal für die erfolgreiche Zusammenarbeit in einem für die internationale Bergarbeiterbewegung vorwärtsweisenden Jahr 2023 danken. Arbeiten wir gemeinsam an der Umsetzung der Beschlüsse der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz, um den Zusammenschluss der Bergleute weltweit voran zu bringen. ...

Die Delegierten haben sich verpflichtet, den länderübergreifenden Schulterschluss mit allen Kämpfen der Bergleute zu organisieren. „Kein Kampf darf mehr alleine stehen! Länderübergreifende Solidarität, Koordination und Kooperation sind das Gebot der Stunde!“ (Auszug aus der Abschlussresolution der 3. IMC) zum Beispiel durch Solidaritätsbesuche, Solidaritätsstreiks, Geldsammlungen usw. Die Koordinierung und Kooperation auf den Kontinenten vorantreiben, Kontinentalkoordinierungen aufzubauen und Kontinentalkonferenzen vorbereiten. Bergarbeiter aus dem industriellen und aus dem handwerklichen Bergbau gemeinsam!

Mit der gemeinsamen Umweltresolution, der als Aufruf „Bergarbeiter stehen auf gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe!“ zum internationalen Umweltkampftag im Dezember 2023 um die Welt gegangen ist, hat die internationale Bergarbeiterbewegung große Verantwortung für das Überleben der Menschheit und die Einheit von sozialer und Umweltfrage übernommen. Die ganze Menschheit ist durch die kapitalistische Profitwirtschaft bedroht und die internationale Bergarbeiterbewegung muss sich an die Spitze des Kampfs für allseitige Schutz- und Sofortmaßnahmen stellen, ohne damit Illusionen in die Möglichkeiten einer grundsätzlichen Umsetzung in diesem System zu fördern. Für einen umweltverträglichen Bergbau und umfassendes Recycling von Rohstoffen ...

Die internationalen Kampftage, 8. März 2024, 1. Mai 2024 und der Umweltkampftag, Dezember 2024 werden vorbereitet. ... Neu beschlossen wurde ein internationaler Kampftag der Bergleute, für den noch ein Datum gefunden werden muss, das für die internationale Bergarbeiterbewegung eine Bedeutung hat. Bis Ende Juni 2024 können Vorschläge an info@minersconference.org eingereicht werden. Es gab dazu schon verschiedene Vorschläge wie zum Beispiel, Anfang März,bezogen auf die Gründung der internationalen Bergarbeiterkoordinierung 2013, oder Anfang Februar, bezogen auf das gemeinsame internationale Kampfprogramm der Bergarbeiterkoordinierung.

Ebenfalls sollten Bewerbungen für den Austragungsort und das Datum für die 4. internationale Bergarbeiterkonferenz 2028/2029 bis Ende Juni 2024 eingereicht werden. Bisher haben Kasachstan, Georgien und Kongo Interesse bekundet. Wir bitten euch, dies mit euren Organisationen zu beraten und euch schnellstmöglich zu bewerben. Aus unserer Erfahrung braucht die Vorbereitung einer solchen Internationalen Konferenz eine lange Vorlaufzeit. ...

Die Abschlusserklärung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz gibt es in den Sprachen englisch, französisch, russisch, spanisch und deutsch auf unserer Homepage www.minersconference.org.

Mit solidarischen und kämpferischen Grüßen

Andreas Tadysiak

Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkoordinierungsgruppe

In voller Länge steht der Infobrief auf der Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung zur Verfügung