Märchen der rechten Klimaleugner

Ist die Wetterkarte manipuliert?

Neulich hatte ich eine intensive Diskussion mit einem Kollegen, der stark von den ultrarechten Klimaleugnern beeinflusst ist. Es ging streitbar hin und her. Am Ende kaufte er das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ und will sich darüber weiter auseinandersetzen. Aber jetzt zur strittigen Debatte.

Von pw