Was ist der Staat in der Bundesrepublik Deutschland?

Diese versuchen sich jetzt, an die Spitze der Proteste zu stellen und diese in Demonstrationen für „Demokratie und Rechtsstaat“ umzudeuten. Das zeigt durchaus Wirkung unter Teilen der Leute. So äußerte ein Teilnehmer einer Demonstration gegen die AfD in Gelsenkirchen: „Der Staat sind wir alle!“



Der Staat, wir alle? Das mag mancher zu Recht kaum glauben, angesichts von 100 Milliarden Sondervermögen für die Aufrüstung der Bundeswehr, während beim Bürgergeld gekürzt und Subventionen für Bäuerinnen und Bauern gestrichen werden.



Aber was ist dann eigentlich der Staat? Leben wir überhaupt in einer Demokratie? Und woher kommt die Rechtsentwicklung der bürgerlichen Regierungen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit?



Das Buch „Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD“ von Willi Dickhut, Vordenker und Mitbegründer der MLPD, geht genau diesen Fragen nach und hilft den Leserinnen und Lesern dabei, vom proletarischen Klassenstandpunkt aus die Lebenslüge von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland objektiv zu erkennen und anwenden zu können.

Es erschien auch in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG, dem theoretischen Organ der MLPD, als Nummer 16 bis 19.

Die Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG schreibt dazu: „Unter den Bedingungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus ist der Klassenkampf des Proletariats äußerst kompliziert geworden. Die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge sind nur schwer zu durchschauen. Die Verhältnisse des staatsmonopolistischen Kapitalismus, mit seinen tiefen Krisenerscheinungen, seiner ständigen Kriegsgefahr und seiner Unfähigkeit, auch nur ein wichtiges Problem der Masse der Werktätigen lösen zu können, mussten untersucht werden.“

Das Buch beweist, dass wir es mit der vollständigen Unterordnung des Staates unter die Herrschaft der Monopole, mit der Verschmelzung der Organe der Monopole mit denen des Staatsapparates und mit der Errichtung der wirtschaftlichen und politischen Macht über die gesamte Gesellschaft zu tun haben. Der Staat ist nicht neutral, sondern hat immer Klassencharakter.



Ein Standardwerk, das nicht nur viele für heute gültige Aussagen trifft, sondern auch die historische Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland verständlich darstellt und bewertet.



„Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD“ von Willi Dickhut kann bei People to People bestellt werden.

Dickhut, Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD

ISBN: 978-3-88021-041-7

892 Seiten

26€

