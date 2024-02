Wie viele andere Großstädte in Europa kämpfen in Madrid die Mieter von bezahlbaren Wohnungen gegen ihre Vertreibung durch Konzerne, die die Wohnungen in Kurz-Zeit-Vermietungen für Touristen umwandeln. Derzeit werden über 62.000 Betten in der Stadt zur Kurzmiete angeboten. Die Mieten sind im Jahr 2023 in Madrid um über 10 Prozent gestiegen. Am 3. Februar wurde jetzt ein sehr kreativer Protest organisiert gegen einen geplanten Verkauf eines vierstöckigen Gebäudes, durch den die Wohnungen von 50 Familien bedroht sind. Hunderte Unterstützer der Mieter versammelten sich in der Straße, während auf den Balkonen Künstler aller Art mit Musik und Gedichten unter großem Beifall auftraten.