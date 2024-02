Reif für den revolutionären Aschermittwoch

Freundinnen und Freunde der MLPD sowie der gepflegten (wissenschaftlichen) Polemik können sich diesbezüglich noch mehr freuen. Denn: Kurzfristig hat sich die Landesleitung Elbe-Saale der MLPD entschieden, auch einen Politischen Aschermittwoch durchzuführen.

Alle Interessierten aus Sachsen und Sachsen-Anhalt können schon beginnen, die Fahrpläne und Routenplaner zu checken. Am Aschermittwoch, 14. Februar, startet die Veranstaltung um 19 Uhr im Komm-Haus, Selliner Straße 17, Leipzig-Grünau. Schon ab 18.30 Uhr kann man sich mit einer Brotzeit stärken. Der Eintritt beträgt 5 bzw. 2 Euro.



„Es ist höchste Zeit, den Politischen Aschermittwoch auch in Sachsen zu etablieren“, so Jörg Weidemann, Vorsitzender der MLPD in Elbe-Saale. Seine bayerisch-fränkischen Wurzeln können dabei sicher nicht schaden. Denn dort hat der Politische Aschermittwoch seinen Ursprung. „Er wurde von der revolutionären Arbeiterbewegung genutzt, mit dem herrschenden Kapital, Adel und allen Reaktionären – zunächst verbal – abzurechnen.“



Im Fernsehen sieht man am Aschermittwoch manchmal bemüht komische, vor allem aber plumpe, inhaltsleere Diffamierung des politischen Konkurrenten seitens bürgerlicher Politiker. Aber das ist nur ein billiger Abklatsch des revolutionären politischen Aschermittwochs, verspricht Jörg Weidemann.



Der Leipziger Krankenpfleger weist die Besucherinnen und Besucher noch auf Folgendes hin: Bitte auf keinen Fall kostümiert kommen. Dieser Lapsus passiert immer wieder in Regionen, die noch aschermittwochsunkundig sind. Karneval und Fasching enden am Tag vorher! Der politische Aschermittwoch ist eine ganz andere Geschicht‘, versprechen die Veranstalter – aber witzig allemal.

