Porte-au-Prince: "Weg mit Präsident Henry"

In zahlreichen Städten in Haiti wurde am Montag gestreikt und protestiert, vor allem in den Städten im Norden und Süden. Banken, Schulen und Geschäfte blieben weitgehend geschlossen, Straßenblockaden stoppten den Verkehr. Die Menschen fordern den Rücktritt von Premierminister Ariel Henry. In Porte-au-Prince ging die Polizei mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. Die Opposition hat Henry ein Ultimatum gestellt, er solle bis 7. Februar abtreten. Henry war 2021 nach der Ermordung von Präsident Moise an die Macht gekommen, inzwischen herrschen in weiten Teilen des Landes kriminelle Banden. Henry fordert den Einsatz von internationalen Truppen, der UN-Sicherheitsrat hat auf Drängen der USA den Einsatz einer "Militärischen Sicherheits Unterstützung" (MSS) beschlossen, mit dem Kern von 1000 Polizisten aus Kenia!