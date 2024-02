Was war eigentlich das Potsdamer Abkommen?

Zum gestrigen Rote-Fahne-News-Artikel "MLPD in der Diskussion" schickten Genossen aus Eisenach eine Ergänzung: "In der Thüringer Allgemeinen vom Montag, dem 29. Januar 2024, ist über eine Kundgebung gegen die AfD, die am 27.01.2024 in Eisenach stattgefunden hat, in dem Artikel 'Zweifacher Protest in Eisenach' zu lesen: 'Zwischen den gemeinsamen lauten Rufen 'Alle zusammen gegen die Faschisten' gab es auch einige Misstöne. So forderte ein Bürger die Vertreter der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) auf, am Holocaust-Gedenktag den Mund zu halten, sie hätten sich schließlich als antisemitisch erwiesen. Dem widersprach Edeltraud König vehement. Man sei gleichermaßen für das Existenzrecht Israels wie für das des palästinensischen Volkes. Die Hamas stufte König als faschistische Organisation ein.' Autor des Artikel: Dirk Bernkopf, Seite 21 in der Thüringer Allgemeinen vom 29. Januar."