Rezession¹ – ein Bettkanten-Problem?

Natürlich nicht wir alle, nicht die Fleißigen unter uns, sondern die Faulenzer, die Krankfeierer mit ihrer „Bettkantenentscheidung“. So die Bild-Zeitung, die es natürlich ganz genau weiß: „59 Prozent aller Kranken melden sich krank, obwohl sie eigentlich fit sind“.² Sie drehen sich morgens, wenn der Wecker klingelt und sie kleine Weh-Wehchen haben, einfach von der Bettkante auf die andere Seite. Vor allem die Generation Z³, besonders die nach 2005 Geborenen, „meldet sich nach Lust und Laune krank“.⁴ Die hätten ja sowieso keinen Bock zum Arbeiten, denn die „Generation Z ist zu faul“.⁵ Ist ja auch klar: Erst seit 2022 ist der Krankenstand in Deutschland vom langjährigen Durchschnitt von zehn Krankheitstagen pro Beschäftigen im Jahr auf 19,4 Arbeitstage gestiegen. Wer anders als die Generation Z könnte denn daran schuld sein? Früher war die Arbeitsmoral laut Bild ganz anders. Da wurden auch mal ungesunde Arbeitsbedingungen ertragen. Deshalb ging es uns ja auch allen gut. „Ein Burn-out war sicherlich nicht erstrebenswert, gehörte im Notfall aber dazu“, zitiert die Bild-Zeitung die Wirtschaftspsychologin Patrizia Thamm. Na toll, so müssen wir also wieder arbeiten, damit die Wirtschaft wieder wächst!

Die Bild-Zeitung verfälscht bewusst bei ihrer Aufwiegelung von alt gegen jung eine selber schon höchst fragwürdige Studie des VfA (Verband forschender Arzneimittelhersteller), die ausgerechnet haben will, „dass ohne die überdurchschnittlichen Krankentage die deutsche Wirtschaft um knapp 0,5 Prozent gewachsen wäre“. Dort wird ausgeführt, dass während der Corona-Pandemiebekämpfung „nicht nur die Corona-Infektionsketten unterbrochen wurden, sondern auch saisonale, grippeähnliche Erkrankungen seltener auftraten“. Als Gegenreaktion schnellten dann ab Herbst 2022 die Krankschreibungen, vor allem wegen ausgeprägter Grippewellen und dem gehäuften Auftreten anderer Atemwegserkrankungen, in Rekordhöhen. Weltweit sei diese Entwicklung festzustellen gewesen.

Viel zu viele Kolleginnen und Kollegen gehen arbeiten – obwohl sie nicht gesund sind. Und das liegt oft an den Arbeitsbedingungen.

Bei einem Großbetrieb in Aschaffenburg stellten wir fest, dass mit der gesetzlichen Senkung der Temperaturen in den Werkshallen von 18 auf 17 Grad als „Energiesparmaßnahme“ ab dem 1. September 2022 und durch das willkürliche weitere Herunterfahren der Temperaturen auf zeitweise nur noch 15 Grad auch der Krankenstand deutlich anstieg.

AfD hetzt auf Instagram - MLPD wird zensiert

Die Netzredaktion der MLPD berichtet unter anderem zu einem Hetzpost der AfD-Landtagsfraktion NRW auf Instagram zu diesem Thema: "Typisch, dass die AfD der hohe Krankenstand nur stört, weil er die Ausbeutung der Arbeiter einschränkt! Wir brauchen ein intaktes Gesundheitssystem nicht, um die Profite der deutschen Monopole zu steigern, sondern um ein gesundes und aktives Leben führen zu können. Die Menschen werden krank durch die immer größer werdende Belastung durch Umweltverschmutzung, Arbeitshetze und Krisenchaos.



Diese Position haben wir als MLPD auch in einem Kommentar unter dem Posting hinterlassen. Leider sehen viele Menschen diesen Kommentar nicht, weil Instagram ihn ausblendet. Diese Funktion nennt sich 'Anti-Mobbing-Filter'. ...

Scheint ja super zu funktionieren, dieser Anti-Mobbing-Filter. Kommentare, die dadurch nicht ausgeblendet wurden, sind beispielsweise: 'Kein Wunder, die ganzen Corona-'Impfungen' und Booster haben auch das stärkste Immunsystem klein gekriegt. … Der Lauterbach gehört dafür heute noch sofort eingesperrt', 'Schüler sind sofort aus der Schule zu entfernen und die ganze Familie abzuschieben. Solche Menschen führen Krieg gegen Deutschland und müssen konsequent bekämpft werden. Wenn sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben schnellstens abschieben', oder: 'Fußball diente schon immer allein der Bevölkerungskontrolle. Während die Linken die Unterwanderung planen, verschwendet der Normalo seine Lebenszeit mit diesem Schwachsinn… .'

Fazit: Die AfD verbreitet weiterhin ungehindert ihre Hetze in den sozialen Medien, Ultrareaktionäre dürfen für alle sichtbar ihren Rassismus bzw. ihren Schwachsinn posten. Der proletarische Klassenstandpunkt aber wird als angebliches Mobbing zensiert. Unter anderem das treibt derzeit Millionen Menschen in Deutschland gegen die AfD und die Rechtsentwicklung auf die Straße - und das ist gut so."

Medienmanipulateure müssen sich immer wieder was Neues einfallen lassen

Um von den wirklichen Ursachen der wirtschaftlichen Schwäche Deutschlands als Teil der Weltwirtschafts- und Finanzkrise abzulenken, müssen sich die Medienmanipulateure immer wieder was Neues einfallen lassen. Nach deren Tiefpunkt 2020 und einer anschließenden relativen Belebung gibt es heute weltweit wieder „eine allgemein fallende Tendenz der Industrieproduktion, bzw. ihrer Wachstumsraten, die sich auch beim Bruttoinlandsprodukt widerspiegelt. …. Deutschland ist mit deutlichem Abstand Schlusslicht in Europa.⁶ Es ist im dritten Quartal 2023 auf nur 89 Prozent der Industrieproduktion gegenüber dem Vorkrisenstand 2018 zurückgefallen.“⁷ Die kapitalistische Produktionsweise führt gesetzmäßig zu solchen Krisen. Also bloß nicht krank werden (oder gar feiern) dann kommt die deutsche Wirtschaft wieder auf die Beine! Wers nicht glaubt... könnte sonst auf kapitalismuskritische oder gar revolutionäre Gedanken kommen!