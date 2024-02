Niederlande

Optimistischer Start ins neue Jahr beim Neujahrsempfang von Rode Morgen

Einen optimistischen Start ins neue Jahr bot der Neujahrsempfang der marxistisch-leninistischen Organisation Rode Morgen in den Niederlanden am 14. Januar. Über 35 Teilnehmer waren zum Teil von weit her angereist, darunter viele junge Gesichter. Die Atmosphäre war herzlich. Gespannt lauschten die Gäste der Neujahrsansprache von Jeroen Touissant. Er betonte, dass es angesichts des kapitalistischen Krisenchaos eine große Offenheit der Menschen für den Sozialismus gebe. Viele Menschen wenden sich direkt an Rode Morgen.

Korrespondenz