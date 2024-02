Startschuss für das 21. Internationale Pfingstjugendtreffen 2024

Der Beitrag steht auch auf der Webseite des Internationalen Pfimgsjugendtreffens zur Verfügung: www.pfingstjugendtreffen.de

Am Wochenende des 3. und 4. Februar 2024 fand mit 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unterschiedlichsten Organisationen - von Solidarität International, Vertretenr des DRK Sonneberg, dem Jugendverband REBELL, dem Frauenverband Courage, Vertretern und Vertreterinnen des Studierendenpolitischen Ratschlags, der MLPD, des Ferienparks Thüringer Wald, Gewerkschafter der IG Metall und der IGBCE - das erste bundesweite Vorbereitungstreffen für das 21. Internationale Pfingstjugendtreffen im Ferienpark Thüringer Wald statt. In ehrenamtlicher Arbeit haben wir begonnen, die Anlage für das Pfingstjugendtreffen vorzubereiten. In Suhl, Eisenach und Sonneberg haben wir an den antifaschistischen Kundgebungen „Nie wieder ist jetzt!" teilgenommen und sind dort auf großes Interesse an einem selbstorganisierten, antifaschistischen, umweltbewussten Festival gestoßen. Auch in Südthüringen ist die Jugend antifaschistisch! Am Abend haben wir den erfolgreichen ersten Tag mit einer vom Jugendverband REBELL organisierten Party ausgiebig gefeiert.

Unser Pfingstjugendtreffen ist selbstorganisiert, und deswegen haben wir am Sonntag gemeinsam die wichtigsten Programmteile vorbereitet. So wird es ein Fußballturnier geben, Spiele ohne Grenzen, einen Songcontest, Konzerte, Workshops, Diskussion und Austausch geben. Wir haben die Homepage überarbeitet, haben Videos für Social Media gedreht, haben uns die Bands, die sich bisher beworben haben, angehört und vieles mehr.

Neu haben die Teilnehmer aus Erfurt die Verantwortung für ein Beach-Volleyball-Turnier und die Teilnehmer aus Sonneberg die Gewährleistung des Sani-Dienstes übernommen. Viele Gemeinschaftsaufgaben sind aber auch noch zu vergeben und es werden noch weitere Trägerorganisationen und Einzelpersonen für die Mitarbeit gesucht. Wir werden dazu verschiedenste Vereine, Organisationen und vor allem alle unsere Freunde aus Schule, Betrieb oder Lehrwerkstatt ansprechen und sie dafür gewinnen.