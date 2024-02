Türkische Monopole mit Sitz in Ägypten

Die türkische Bourgeoisie kann und tut sich damit rühmen, dass „wir ins Ausland expandieren“, „unsere Investitionen im Ausland steigen“, „wir Waren in die Welt verkaufen“, „unsere Unternehmen investieren auf der ganzen Welt“. Revolutionäre der Arbeiterklasse haben jedoch die Pflicht, den Klassencharakter solcher Argumente klar zum Ausdruck zu bringen. Anstatt den imperialistischen Charakter des türkischen Kapitals zu ignorieren, müssen sie diesen Stacheldrahtzaun, für den sie blind sind, auf der Grundlage der marxistisch-leninistischen Weltanschauung klar benennen.

Das kapitalistische Kapital öffnet sich nach einer gewissen Akkumulation dem Ausland. Das im Inland ausreichend starke, angesammelte und zentralisierte (monopolisierte) Kapital sucht im Ausland nach, für sein Kapital geeigneten, Investitionsgebieten.

Türkische Monopole konzentrieren sich auch stärker auf Investitionen in Ägypten, dem kapitalistisch am weitesten entwickelten Land Nordafrikas. Lassen Sie uns hier einige Informationen von Denizer, dem Präsidenten des Turkey-Egypt Business Council, zitieren.

Der Gesamtbetrag der Investitionen türkischer Monopole in Ägypten wird bis Ende 2023 auf 2,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und es wird geschätzt, dass dieser Betrag bis zum mittlerweile erfolgten Jahresende auf 3 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte. Und im Jahr 2023 gibt es in Ägypten 35 große Industriemonopole, deren Gesamtumsatz in Ägypten etwa 1,5 Milliarden Dollar beträgt. Den Nachrichten auf „Patronlar Dünyası.com“¹ zufolge sind 200 türkische Unternehmen in Ägypten tätig.

Zu den sogenannten Industrieunternehmen mit Investitionen in Ägypten gehören Arçelik, Şişecam, Temsa, Yıldız Holding, Yeşim Tekstil, Hayat Holding, İskefe Holding und andere. Beispielsweise verfügen Hayat Holding und Yeşim Tekstil in der Türkei jeweils über drei Fabriken. Das zur Yıldız Holding gehörende Unternehmen Pladis verfügt über eine Keksfabrik in Ägypten. Die Rixos-Hotelkette verfügt über fünf Luxushotels in Ägypten.

Ein Drittel der ägyptischen Textilexporte wird von türkischen Textilmonopolen hergestellt. Es ist eine ziemlich große Zahl. Insgesamt arbeiten 70.000 Menschen in Fabriken türkischer Monopole in Ägypten. Ein weiteres Monopol, das Denizer nicht erwähnt, ist das Supermarktkettenmonopol BİM. Bis 2022 verfügt BİM über insgesamt 311 Supermarktfilialen in Ägypten. In Marokko gibt es 627 Supermarktfilialen.

Die Konzentration türkischer Monopole in Ägypten und die Tatsache, dass die Investitionen 2,5 Milliarden Dollar erreicht haben und die Zahl der Beschäftigten in Fabriken und anderen Unternehmen, die türkischen Monopolen gehören, bei rund 70.000 liegt, kann das Problem nicht mit Theorien des Anti-ML-Imperialismus wie z. B. den beschönigenden Begriffen des „Subimperialismus“ oder „Fremdkapital“ lösen.

Ägyptische Arbeiter, die in den Fabriken türkischer Monopole arbeiten, erkennen direkt, dass diese Monopole imperialistische Ausbeutungsmonopole sind, und spüren die Last der kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrückung, die auf ihnen lastet. So wie die Arbeiter in der Fabrik des deutschen Monopolkonzerns Bosch in Tekirdağ das wahre Gesicht des imperialistischen Monopols sehen, sehen auch die ägyptischen Arbeiter dasselbe.

Die Tatsache, dass türkische Kommunisten das imperialistische Gesicht des türkischen Staates verbergen, ist ein großes Verbrechen gegen die Arbeiterklasse und die Arbeiter und eine indirekte Unterstützung der Ausbeutung der ägyptischen Arbeiter durch türkische Monopole.