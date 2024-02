Turin: Streiks in Stellantiswerk Mirafiore

Am Freitag legten den dritten Tag in Folge Arbeiter im Mirafiore-Werk von Autokonzern Stellantis die Arbeit nieder, um gegen die drohende Werksschließung zu protestieren. Den selbständigen Streik hatte am Mittwoch die Spätschicht begonnen, nachdem die Gewerkschaften FIOM und CGIL über Pläne der Stellantisführung berichtet hatten, die Werke Mirafiori und Pomigliano d’Arco zu schließen. Erster Schritt soll eine vorübergehende Teilstilllegung sein, die rund 2.200 Arbeiter betreffen werde. Deswegen jetzt die Streiks und Demonstrationen. Stellantis hat auch in den USA in Detroit mehr als 2.200 Arbeiter "vorübergehend" entlassen.