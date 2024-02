Unterwegs mit dem Deutschlandticket!

Er fügte noch hinzu: "Und du weißt ja, wie ich zu diesem Smartphone-Wahn stehe". Ist auch nicht jedermanns Sache. Wir sprachen dann noch kurz darüber, dass der Preis von 49 Euro für viele Leute schon eine Verbesserung zu den vielen überteuerten Preisen vorher ist, aber der Nahverkehr eigentlich kostenlos sein sollte - auch im Hinblick auf die Entwicklung der Umwelt.



Ich konnte ihn dann auch beruhigen und ihm erklären, das er sich erst mal kein Smartphone zulegen muss, da es auch die Möglichkeit gibt ein Deutschlandticket als Chipkarte zu bekommen. Da das Deutschlandticket deutschlandweit gültig ist, muss ich es nicht unbedingt bei den Verkehrsbetrieben in meiner Stadt kaufen, sondern kann es auch deutschlandweit kaufen. In vielen Bundesländern bieten die großen Verkehrsverbünde das Ticket als Chipkarte an. So der Hamburger Verkehrsverbund (HVV), die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Münchener Verkehrsgesellschaft (MVG), die Ruhr Bahn Essen/Mülheim (RuhrBahn), die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), um nur die zu nennen, von denen ich weiß.



Die Rhein-Neckar-Verkehr GmBh schreibt z.B. auf ihrer Homepage: „Auch außerhalb des rnv-Verkehrsgebietes können Fahrgäste das Ticket bequem und unkompliziert bei der rnv erwerben“.¹ Die Lieferzeit für das Abo als Chipkarte beträgt in der Regel ca. fünf Werktage.

Meinem Kumpel hat das Bierchen an dem Abend gleich viel besser geschmeckt.