Bewerbt euch für den Songcontest!

Das Pfingstjugendtreffen findet vom 17. bis 19. Mai in Truckenthal/Thüringen statt. Einen solchen Songcontest vorzubereiten, ist eine große Aufgabe. Wir freuen uns darauf! Ein Songcontest lebt aber vorallem durch eure Talente, eure Instrumente und eure Stimmen!

Wir rufen euch auf, beim Songcontest mitzumachen. Schnappt euch die Gitarre und fangt an! Ein Songcontest ist immer auch eine gute Möglichkeit, die Kulturarbeit in der REBELL-Gruppe und am Ort höherzuentwickeln, neue Talente zu entdecken oder ein Instrument zu lernen. Gewinnt auch Freunde, Bündnispartner, fortschrittliche Kulturschaffende und Musikgruppen dafür, mitzumachen. Inhaltiche Leitlinie des Songcontest ist der Kampf gegen die globale Umweltkatastrophe.

Es gibt folgende Teilnehmerbedingungen:

Jeder und jede kann mitmachen! Zugelassen sind Einzelinterpreten und Gruppen. Es gibt keine Begrenzung beim Alter, Anzahl Mädchen und Jungen, Frauen und Männer. Bei einer Gruppe sollte aber mindestens ein Jugendlicher mit dabei sein! Ihr könnt eigene Texte und Melodien schreiben, aber auch für schon bekannte Meldodien neue Texte entwickeln. Die inhaltliche Leitlinie der Lieder muss dem Motto des Songcontest entsprechen, gegen Faschismus, Sexismus, Krieg und Umweltzerstörung - hoch die internationale Solidarität! Die Teilnehmergebühr beträgt 10 € pro Person und maximal 30 € für eine Gruppe mit mehr als drei Personen.

Wer auf Platz 1, 2 oder 3 landet, kann tolle Preise gewinnen.

Bitte meldet euch bis spätestens am 4. Mai verbindlich über die E-Mail-Adresse songcontest@gmx.net bei uns an. Wir halten euch in der Vorbereitung auf dem Laufenden und freuen uns auf eure Anmeldungen!