Europawahlen

Sammlung der Unterstützungsunterschriften für Wahlzulassung zum Abschluss bringen

Die bisherige Unterschriftensammlung der Internationalistischen Liste/MLPD trifft auf Interesse und Offenheit. Sowohl in der wachsenden antifaschistischen Massenbewegung, in der Friedens- und Umweltbewegung wie in der Arbeiterbewegung wächst das Interesse an einer gesellschaftlichen Alternative ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Eine gute Voraussetzung für die Kandidatur zur Europawahl und die Arbeit im Wahlkampf der Internationalistische Listen/MLPD.

Abteilung Aktiver Volkswiderstand der MLPD