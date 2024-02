Budapest: Protest wegen Pädophilie-Skandal

Am 15. Februar 1933 beendeten vier junge Kommunisten - Wilhelm Bräuniger, Alfred Däuble, Hermann Medlinger und Eduard Weinzierl - die Übertragung der Wahlkampfrede Adolf Hitlers in Stuttgart vorzeitig durch einen Beilhieb. Diese Tat ging als Stuttgarter Kabelattentat in die Geschichte ein. Zum 91. Jahrestag führen Gudrun Greth und Ebbe Kögel von den Stuttgarter Stolperstein Initiativen zu den Schauplätzen. Treffpunkt ist am Donnerstag, dem 15. Februar, um 14.30 Uhr am Parkplatz des Zeppelin-Gymnasiums in der Neckarstrasse 149, U-Bahn-Haltestelle Stöckach. Die Teilnahme an dem Rundgang ist kostenlos. Anmeldung unter: anmeldung@hotel-silber.de

Erschienen als „Freizeittipp“ in der Südwestpresse am 12.2.24