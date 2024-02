Claudia Roth verteidigt ursprüngliche Einladung von AfD-Politikern zur Berlinale-Eröffnung

Rote Fahne News hatte kürzlich berichtet: "AfD von der Eröffnungsgala der Berlinale ausgeladen".

Das sei gängige protokollarische Praxis, alle im Berliner Parlament vertretenen Parteien einzuladen, so Claudia Roth. So auch die Haltung des Berliner Senats. Claudia Roth begründete auch die Einladung der AfD-Mitglieder des Kulturausschusses des Bundestags. Die Berlinale ist neben Cannes und Venedig das weltweit wichtigste Filmfestival. Aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung und von starken Protesten aus der Kulturszene hatte die Festival-Leitung die Einladung zurückgenommen. Das Geeiere von Claudia Roth zeigt, was von ihren Versicherungen zu halten ist, sie sei gegen die demokratiefeindliche Haltung der AfD. Ist es ihr Ernst – warum lädt sie dann nicht von Anfang aus und setzt ein Zeichen?