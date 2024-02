Das Recht auf Zuschüsse für die Teilnahme am Sommercamp wahrnehmen!

Es ist aber nicht nur eine preiswerte, sondern auch eine einzigartige Erholung: Wo kann ihr Kind seine Tatkraft im Urlaub so sinnvoll einsetzen, wie bei der Unterstützung der Wiederaufforstung des Thüringer Waldes? Wo lernt ihr Kind sich in Auseinandersetzung mit erfahrenen Betreuern und im Kollektiv mit vielen Gleichaltrigen so vernünftig zu ernähren, bewusst und freiwillig die Gemeinschaftseinrichtungen und seine persönliche Ausrüstung sauber und in Ordnung zu halten? Wo lernt ihr Kind, dass der Erfolg des Urlaubs davon abhängig ist, selbst aktiv dazu beizutragen und sich verantwortlich zu fühlen?



Aber, der Teilnehmerbeitrag ist „trotzdem“ für viele Familien (erst recht bei Teilnahme mehrerer Kinder) ein „Brocken“. Der Antrag auf Zuschüsse nach dem „Bildungs- und Teilhabe-Paket“ bei der Stadt oder dem Jobcenter ist einfach eine Notwendigkeit. Die „Ampel“-Regierung wagt es bisher nicht, die groß angekündigte Kindergrundsicherung einfach der Aufrüstung und dem Stopfen ihrer Haushaltslöcher zu opfern. Damit gibt die Regierung zu, dass eine finanzielle Unterstützung von Familien unverzichtbar ist. Der Antrag auf Zuschuss zur Sommercamp-Teilnahme ist kein „Bitte, Bitte“, sondern auch ein Kampf gegen die immer weitere Verschlimmerung von Familienarmut.



Der Antrag kann auch aus dem Internet heruntergeladen und (wenn gewünscht mit Hilfe von MLPD-Genossen) ausgefüllt werden. Dann am besten gemeinsam mit anderen Eltern (und Vertretern des Sommercamp-Sparclubs am Ort) aufs Amt gehen. Mit dem Antrag wird die Sommercamp-Teilnahmebestätigung der Verbandsleitung abgegeben (also zuerst ihr Kind beim REBELL, Schmalhorststr. 1 c, 45899 Gelsenkirchen zum Sommercamp anmelden). Dann kann sich der Sachbearbeiter gleich über das Sommercamp informieren. Dieser Information dient auch besonders, wenn Kinder vom Sommercamp berichten, so wie Deniz: „Die Woche war auch für mich toll. Es war schön mit den Kindern Sachen zu machen. Mir hat alles Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel Neues gelernt von den Kindern.“ Wir unterstützen uns gegenseitig bei der Beantragung von Zuschüssen, indem ihr von euren Erfahrungen an Rote Fahne News berichtet (so wie hier am 24. Januar: „Interview mit einer Rebellin aus Heilbronn zum Kampf um Zuschüsse“).