'Delhi Chalo': Bauern marschieren nach Delhi für Mindestpreis

Bis zu 8.000 Menschen beteiligten sich am Dienstagabend in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania an einer Demonstration gegen die Angriffe der israelischen Armee auf Gaza, bei denen inzwischen mehr als 28.000 Menschen getötet wurden. Zu der Demo hatte das Bündnis "Philadelphia Palestine Coalition" aufgerufen hatten. Auf Plakaten forderten sie ein Ende des Völkermordes in Gaza und dass die US-Regierung alle finanziellen Mittel für Israel stoppt. Die Demonstranten prangerten die aktuelle Lage in Rafah an und riefen "Free Palestine". Beteiligt an der Demo war auch das Bündnis "Black Alliance for Peace".