Demonstration zur Freilassung von Abdullah Öcalan in Köln

Mindestens 15.000 Menschen füllten den Platz bei den Deutzer Werften und unablässig kamen Neuankömmlinge hinzu. Als wir auf dem Platz eintrafen, war der Aufbau der Hauptbühne noch im vollen Gange, so dass wir unseren Lautsprecherwagen und das offene Mikrofon nutzten, um mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diskutieren. Die Stimmung war offen und solidarisch. Richtig zum Glühen kam sie, als ein Mitglied der Kölner Band „Gehörwäsche“ zur Gitarre kurdisch-deutsche Lieder vortrug. Sofort umringten uns hunderte Menschen, sangen und klatschten mit, filmten mit den Handys und bestanden auf Selfies mit uns.

Immer wieder begeistert aufgenommen wurde, dass die MLPD noch während des Krieges gegen den faschistischen IS praktische Solidarität mit internationalen Brigaden für Rojava leistete. Unsere Beiträge am offenen Mikro forderten Freiheit für Kurdistan, stellten die United Front vor, betonten die Bedeutung der führenden Rolle der Arbeiterklasse und den Sturz des Imperialismus und Aufbau des Sozialismus, um die Menschheit vor dem Untergang in einer globalen Umweltkatastrophe zu retten.

Demoteilnehmer beteiligten sich rege an der Diskussion am offenen Mikro. Der Sozialismus erhielt immer wieder einen erhobenen Daumen, z.B. wenn die Leute das MLPD-Transparent zum Sozialismus sahen. Ebenso begrüßt wurde die MLPD-ICOR-Fahne. Das Interesse an unserer Literatur war rege: Der Revolutionäre Weg 37 "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus", der Band „ Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“, Broschüren zu der Entwicklung neuimperialistischer Länder, Parteiprogramme in Türkisch, Rote-Fahne- und REBELL-Magazine wechselten die Besitzer, oft auch verbunden mit Spenden.

Jugendliche trugen sich in die REBELL-Kontaktlisten ein. Und das Formular für die Wahlzulassung der MLPD zu den Europawahlen wurde von vielen schon fast selbstverständlich ausgefüllt.