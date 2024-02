Der 47-Jährige Alexej Nawalny habe sich nach einem Gang im Freien am Freitag „unwohl gefühlt“ und „fast sofort das Bewusstsein verloren“, teilte die Gefängnisverwaltung heute mit. Medizinisches Personal habe versucht, Nawalny wieder zu beleben, was jedoch nicht gelungen sei. Die Todesursache werde derzeit ermittelt. Der zu 30 Jahren Haft verurteilte Nawalny war erst im Dezember in in das Straflager „Polarwolf“ im Norden Russlands verlegt worden. Im August 2020, noch in Freiheit, hatte er einen Giftmordanschlag überlebt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Regierung in Moskau zur Aufklärung von Nawalnys Tod aufgefordert, der von den westlichen Imperialisten gegen den Faschisten Putin unterstützt und aufgebaut worden war.