Flohmarkt an der Horster Mitte am 6. April

...Wir wollen Sie herzlich einladen, am nächsten Flohmarkt an der Horster Mitte in Gelsenkirchen Horst am 6.April teilzunehmen.

Der Flohmarkt beginnt um 10 Uhr und endet um 15 Uhr. Der laufende Meter kostet 5 Euro, Kinder zahlen pro laufendem Meter nur 2 Euro. Aufbau ist ab 9 Uhr und Abbau ist um 15 Uhr. Die Stände finden Sie auf dem Parkplatz und dem Gehweg an der Horster Mitte stehen.



Wir möchten Sie bitten, uns mitzuteilen, wie viele Meter (breit & tief) Sie brauchen. In der Regel gehen wir von einem Meter Tiefe aus.

Wir freuen uns auf Deine / Ihre Anmeldung, möglichst bis 28. März unter:flohmarkt@vvv-horstermitte.de oder in unserem Büro (VVV Horster Mitte e.V.), Tel. 0209-38068060. Ansprechpartnerin ist Madalina Voicu.

Herzliche Grüße

Hier gibt es den Flyer zum Flohmarkt