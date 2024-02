Kämpferische Kundgebung fordert sofortigen Stopp der geplanten israelischen Militäroffensive in Rafah

Um 17 Uhr eröffneten die Moderatorinnen Monika Gärtner-Engel und Martina Reichmann vom Internationalistischen Bündnis die Kundgebung auf dem Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Innenstadt. Viele interessierte Passanten blieben stehen und hörten zu. So wuchs die Kundgebung zeitweise auf bis zu 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Besonders erfreulich war, dass arabische Jugendliche zur Kundgebung gekommen waren.



Gleich zu Beginn prangerte Monika Gärtner-Engel den Völkermord der israelischen Regierung an den Palästinenserinnen und Palästinensern im Gazastreifen an, distanzierte sich aber auch ausdrücklich von den menschenverachtenden Massakern der faschistischen Hamas an unschuldigen Zivilistinnen und Zivilisten in Israel. Jan Specht, Stadtverordneter des überparteilichen Kommunalwahlbündnisses AUF Gelsenkirchen, und Dr. Willi Mast vom Vorstand von AUF Gelsenkirchen kritisierten die Einstellung der Zahlungen an das Flüchtlingshilfswerk UNRWA. Die USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Österreich, Kanada, Australien, Finnland und Italien haben aktuell die Zahlungen eingestellt. Sie nehmen damit bewusst den Tod von mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen in Kauf, die nun ohne Nahrung sind.