Grubenunglück in Erzincan in der Türkei

Etwa zehn Millionen Kubikmeter Erde wurden auf einer Fläche von 800 Metern verteilt. Ersten Berichten zufolge waren neun Arbeiter unter der Erde eingeschlossen." (Duvar-online, 14.02.) Ursache des Erdrutsches war der Einsturz der Zyanid-Haufenlaugungsanlage in der Goldmine.

Trotz Protesten war vom damaligen Minister für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel, Murat Kurum, entschieden worden, die Kapazitäten zu erweitern. Er ist mitverantwortlich für das Unglück. Er wird für das Amt des Bürgermeisters von Istanbul kandidieren.

181 Institutionen, darunter politische Parteien und Umweltverbände, veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung zur Katastrophe in İliç: "Unsere Experten haben Dutzende Male berichtet, dass diese Katastrophen unvermeidlich sind, solange die Mine in Betrieb ist. Jedes Mal stellte sich die Regierung jedoch auf die Seite der kanadischen SSR Mining und der lokalen Çalık Holding, die Partner von Anagold sind, mit denen sie zusammenarbeitet. Trotz der Zyanid-Lecks wurden außer vorübergehenden Schließungen und symbolischen Geldstrafen keine ernsthaften Sanktionen verhängt. ...

Anagold wendet die in Europa verbotene Zyanidlaugung in der Çöpler-Komplex-Mine an, der zweitgrößten Goldmine der Türkei, obwohl sie sich im oberen Euphrat-Wasserbecken und an der Verwerfungslinie ersten Grades befindet. Die Mine, in der Tonnen von Zyanid, Schwefelsäure und vielen giftigen Chemikalien verbraucht wurden, verursachte vorzeitige Todesfälle und Krankheiten in der Region mit Hunderten von fußballfeldgroßen offenen Abfallteichen, Haufenlaugungsgebieten und Pasa Mountains. Die Zunahme von Vergiftungen und Todesfällen durch die Auswirkungen der Mine wurde jedes Mal vertuscht! Laut der Anklageschrift von İlhan Cihaner, dem damaligen Erzincan-Staatsanwalt, hat das Unternehmen alle Bürokraten in der Region bestochen!" (Auszug)

Das ganze rücksichtslose Vorgehen erinnert an die Ereignisse in Soma. Unter der faschistischen Diktatur in der Türkei wird die Ausbeutung von Mensch und Natur auf die Spitze getrieben. Erforderlich ist die Höherentwicklung der Kooperation der internationalen Bergarbeiterbewegung, wie es die 3. internationale Bergarbeiterkonferenz 2023 beschlossen hat.

Rote Fahne News wird weiter berichten.