„Polizei Grün“ eine Parteipolizei der Grünen?

Seit Anfang Februar kommt es zu immer mehr Protesten von Arbeitern, nachdem die Lohnzahlungen deutlich hinter der Inflationsrate zurückbleiben. Im Januar lag die offiziell gemeldete Preissteigerung gegen über dem Vormonat bei 6,7 Prozent und die Jahresinflation bei 65 Prozent. Die unabhängige Forschungsgruppe ENAG sah diese jedoch bei 9,38 Prozent bzw. 129 Prozent. Einige Beispiele: Am 7. Februar demonstrierten die Arbeiter von Eti Aluminium in Seydişehir, Konya, weil sie das Angebot von einer Lohnerhöhung von 56 Prozent für unzureichend halten. In Çayırova, Kocaeli protestierten Arbeiter von Portakal Plastik, es gab kurze Streiks in verschiedenen Werften in Yalova und Tuzla in der Nähe von Istanbul. In der Region Gaziantep gab es zahlreiche Proteste in der Textilindustrie, darunter Milat Halı, Selçuk İplik, Yasin Kaplan Halı, Burteks, Bulut Tekstil und Zafer Tekstil.