Hamburgs Innenbehörde korrigiert Teilnehmerzahlen nach oben

Es war der Protest gegen die Rechtsentwicklung, die faschistische AfD und die Sorge um demokratische Rechte und Freiheiten, die die Menschen zur Demonstration auf die Straße brachten. Die Kundgebung wurde eine Stunde nach Beginn abgebrochen, »wegen Überfüllung«. Unter anderem auch deswegen, weil der Rathausplatz gesperrt worden war für die Demonstration, weil eine »Bannmeile« einzuhalten wäre, da die AfD eine kurzfristige Sitzung im Rathaus anberaumt hatte!

Zehntausende gelangten gar nicht zum Kundgebungsplatz an der Alster. Mittendrin ein Hot-Spot der MLPD mit Musik von „pepperoni“. Offizielle Angaben der Polizei für diesen Tag: die Demo hätte 50.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen umfasst. Auf vielfachen Protest musste jetzt die Innenbehörde des Hamburger Senats diese Zahlen korrigieren. Demnach haben 180.000 Menschen an der Demonstration teilgenommen. Das sind 10 Prozent der Hamburgischen Bevölkerung! Inzwischen fanden weitere Demonstrationen in Hamburg statt, u.a. eine (Sonntag, 28. Januar) mit weit über 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.