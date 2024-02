Hilfe! Da läuft die MLPD mit!

Verstehen kann man ja die Unzufriedenheit der Schweizer mit der Deutschen Bahn. Deren Unpünktlichkeit hat Auswirkungen bis weit in die Schweiz hinein. Da kommt so ein ICE aus Mannheim schon mit einer Viertelstunde Verspätung in Basel an. Eigentlich sollte er nach Interlaken weiterfahren, aber da sagt die Schweizer Bahn "Stopp" und lässt den deutschen ICE durch einen eigenen pünktlichen Zug ersetzen. Der ist natürlich dann schon weg und wer von Mannheim nach Interlaken fahren wollte, hat das Nachsehen.

Die NZZ lässt es mit ihrer harschen Kritik der deutschen Zustände aber nicht dabei bewenden. Viel schlimmer als die Bahn ist der bis vor kurzem lahme Kanzler Scholz, der nicht genug für die Aufrüstung tut. Ist die mangelnde Nibelungentreue der deutschen Bevölkerung zum imperialistischen Israel, weil sie für die Solidarität mit dem palästinensischen Volk auf die Straße geht. Sind die zu geringen Munitionslieferungen an die Ukraine oder dass sich die Fridays-for-Future-Bewegung auch mit weitergehenden Fragen beschäftigt und sich nicht an das Motto hält "Schuster, bleib bei deinen Leisten."

Der jüngste Aufreger für die NZZ sind die antifaschistischen Demonstrationen in Deutschland. Zwar habe man Verständnis für das antifaschistische Bewusstsein der deutschen Bevölkerung, aber durch die Massenproteste würde der AfD und den offenen Faschisten in ihr nur unnötige Aufmerksamkeit zuteil. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die Massenproteste und die Forderung nach dem Verbot der AfD sind wirkungsvoller Widerstand gegen die faschistische Gefahr in Deutschland!

Besonders wichtig ist der NZZ, die Antifaschisten darüber aufzuklären, dass die MLPD Teil der Demonstrationen ist. O-Ton: " ... so mischen sich doch offensichtlich auch Linksextremisten unter die Demonstranten. Denn die Forderung 'Verbot der AfD und aller faschistischen Organisationen – vorwärts zum echten Sozialismus' ist keine Losung der bürgerlichen Mitte, es sind die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) und die ihr nahestehende Jugendorganisation Rebell, die versuchen, die Demonstrationen für sich zu vereinnahmen. ... Auch eine offen antizionistische Haltung und die Anerkennung der israelfeindlichen arabischen Welt kennzeichnen traditionell dieses Milieu."