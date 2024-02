Internationalistisches Bündnis Essen/Mülheim: Großdemo in Essen am 18. Februar

Nun findet am Sonntag, dem 18. Februar eine neue große Demonstration in Essen statt. Aufgerufen hat das Bündnis „Zusammen gegen Rechts“. Beginn ist um 16:30 Uhr an der Grünen Mitte. Das ist in der Nähe vom Limbecker Platz/Berliner Platz oder Viehofer Platz.

Das Internationalistische Bündnis lädt mit seinen Bündnispartnern zu einer kämpferischen Auftaktkundgebung unter dem Motto “Nie wieder heißt: AfD-Verbot jetzt!“ ab 15.30 Uhr in der Nähe des Werbeturms der Funke-Mediengruppe ein. Kommt zahlreich!