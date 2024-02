Solidarität mit Luca! Gib Antikommunismus keine Chance!

Lasst Luca Lehren!

Am 31. Januar fand in Frankfurt am Main der Prozess gegen den angehenden Lehrer Luca S. statt. Luca wird vorgeworfen, auf der 1. Mai-Demonstration einen Rauchtopf auf Polizisten geworfen zu haben. Tatsächlich hat Luca aber nur einer am Boden liegenden verletzten Person geholfen und somit niemanden verletzt.

Korrespondenz