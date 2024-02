Gestern auf Rote Fahne News

Leserbriefe zum Artikel "Hilfe, da läuft die MLPD mit!"

Zu dem gestrigen Artikel auf "Rote Fahne News", der sich mit den Sorgenfalten der "Neuen Züricher Zeitung" wegen der Teilnahme der MLPD an den antifaschistischen Demonstrationen in Deutschland befasste, haben zwei Leser Hinweise an die Redaktion geschrieben.