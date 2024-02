Gegen AfD-Neujahrsempfang

Mehr als 30.000 Demonstranten gegen die AfD in Münster

Am Freitag versammelten sich in Münster mehr als 30.000 Menschen in der Innenstadt, um gegen den alljährlichen AfD-"Neujahrsempfang" in Münster zu demonstrieren. Das ist die größte Demonstration, welche es je in der Geschichte der Stadt Münster gegeben hat!