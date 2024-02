Stuttgart

Beschäftigte protestieren gegen den Verkauf der Mercedes-Niederlassungen

Mit Aktionen und außerordentlichen Betriebsversammlungen wurde am 7. Februar vor der Mercedes-Benz-Zentrale in Stuttgart und an 20 weiteren Standorten gegen den geplanten Verkauf der konzerneigenen Niederlassungen protestiert. Betroffen sind 8000 Beschäftigte.

Von wb