Vergiftungen am Arbeitsplatz!

In der letzten Stoßstange wurde über Mangan-Vergiftungserscheinungen unter unseren Schweißer-Kollegen in Düsseldorf berichtet. Im Hamburger Werk hatten die Kollegen vor Jahren ein ähnliches Problem mit Chrom- und Nickel-Bestandteilen im Schweißrauch.

Nach unseren damaligen Protesten in der Stoßstange wurde eine Info-Veranstaltung dazu durchgeführt und in den Hallen und den Schweißanlagen eine verbesserte Abluftanlage installiert. Eine Meldung an die Berufsgenossenschaft oder das Amt für Arbeitsschutz kann sinnvoll sein, das geht auch anonym.