Literatur-Empfehlungen zu den Protesten gegen die 60. Münchner Sicherheitskonferenz

Aber auch die Durchdringungen der gesamten Gesellschaft mit militärischen Interessen wird von hier aus vorangetrieben. Obwohl angesichts dessen eine neue Friedensbewegung dringend nötig ist, sind die Proteste noch schwach entwickelt und es herrscht noch große Verwirrung, gegen wen sie sich richten müssen.

Weg mit den Polizeigesetzen! Gegen die Rechtsentwicklung der Regierung

Gegen die schrittweise Faschisierung und Militarisierung des Staatsapparats

Eine Abrechnung mit der AfD

Das Wesen der Alternative für Deutschland ... als Wegbereiterin des Faschismus

Bürgerliche Flüchtlingspolitik in der Krise - 12 Argumente der MLPD

Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems

Die Broschüre klärt über die Ursachen des Ukrainekriegs und die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs auf und stellt fest, dass das imperialistische Weltsystem in eine neue Phase der beschleunigten Destabilisierung übergegangen ist. Sie macht deutlich, dass die internationale Arbeiterklasse sich weder die Seite der Imperialisten NATO/Ukraine, noch auf die Seite des Imperialisten Russland stellen kann.

Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder

Analysiert die Herausbildung neuer imperialistischer Länder auf der Welt. Ein Beitrag zur bewusstseinsbildenden Arbeit, auch in der Friedensbewegung, gegen opportunistische und sozialchauvinistische Strömungen, die China, Russland oder dem Iran einen antiimperialistischen Charakter zuschreiben.

Ich habe Durchblick 7: Schau hinter die Kulissen!

Wie verschafft man sich Durchblick in einer Zeit, in der die Imperialisten aktiv dazu übergehen, einen Dritten Weltkrieg vorzubereiten und in den bürgerlichen Medien eine bis dahin nicht gekannte Meinungsmanipulation stattfindet?

Die Broschüre ist ein Muss für alle Jugendlichen, die verstehen wollen, warum der Imperialismus gesetzmäßig zu Krieg und Krisen führt und es dauerhaften Frieden erst im echten Sozialismus geben kann.

Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg

Das Buch war ursprünglich als Informations- und Schulungsmaterial des illegalen Widerstands in Solingen während des Hitler-Faschismus erarbeitet worden. Es ist nicht nur eine tiefschürfende und weitsichtige Analyse des Verlaufs des Zweiten Weltkriegs. Willi Dickhut durchdringt die Beurteilung des Kriegsverlaufs immer wieder mit grundsätzlichen Lehren aus den Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung: so etwa die "Strategie und Taktik des proletarischen Klassenkampfs", "die Lehren des bewaffneten Aufstands", "Entwicklung und Ende der proletarischen Revolution 1918/19". Ein einmaliges "Geschichtsbuch" vom Standpunkt der revolutionären Arbeiterklasse!

