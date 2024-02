Vorbild für Palästina: Die bis 1956 sozialistische Sowjetunion: „Gleichheit und Souveränität für die Völker…“

Sie wurde schon vor 100 Jahren in der damals sozialistischen Sowjetunion unter Lenin und später unter Stalin Realität. Daran erinnert Mario Offenberg² in seinem Buch „Kommunismus in Palästina. Nation und Klasse in der antikolonialen Revolution“³: „Die Grundlage für die sowjetische Nationalitätenpolitik wurde im Jahre 1918 in folgenden Richtlinien definiert: ‚Gleichheit und Souveränität für die Völker Rußlands. ... Annullierung sämtlicher Einschränkungen und nationaler Diskriminierung bei freier Entwicklung der auf russischem Boden befindlichen nationalen Minderheiten und ethnischen Gruppen.‘…

In seinem Erlass vom 27. Juni 1918 erklärte der Rat der Volkskommissare...: ‚Feindschaft zwischen den Nationen schwächt unsere revolutionären Reihen, spaltet die einheitliche Front der Arbeiter verschiedener Nationalitäten und hilft nur unseren Feinden‘. Der Antisemitismus wurde zur ‚politischen Waffe der Konterrevolution‘ erklärt.

Zum Verlauf dieser Entwicklung, die sich bis in die 1930er-Jahre erstreckte, bemerkt ein jüdisch-kommunistischer Chronist der jüdischen Geschichte in der Sowjetunion⁴: ‚Im Laufe der Jahre illustrierte die Entwicklung der Revolution in bemerkenswerter Weise die absolute Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung. Sie gestattete ihnen, am Aufbauwerk des Sozialismus teilzunehmen und ermöglichte ihnen eine schöpferische Tätigkeit auf allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens der Sowjetunion. In diesem Zeitabschnitt war das Judenproblem vollkommen gelöst‘“