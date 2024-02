ver.di ruft nach unsozialem Angebot erneut zum Warnstreik auf

Israelische Polizei- und Besatzungssoldaten griffen am Freitag, dem 9. Februar 2024, einen friedlichen gemeinsamen Protest von Palästinensern und Israelis gegen den Krieg an, der in der Nähe von Jericho stattfand. Demonstranten an der Almog-Kreuzung, im Süden des Jordan-Tals, darunter Hadash- und Communist Party of Israel (CPI), halten Plakate und Transparente mit Botschaften, die zu einem Waffenstillstand und dem Ende des Krieges in Gaza aufrufen. Besatzungskräfte verhafteten Demonstranten und beschlagnahmten Plakate, Spruchbänder, Trommeln und Megaphone.